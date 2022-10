Neues Uni-Zentrum will Menschen für Folgen des Klimawandels rüsten

Der vielfach ausgezeichnete Astrophysiker Harald Lesch erklärt am Dienstag an der Uni Augsburg, warum uns die Klimakrise zu einem Sprung über den Abgrund zwingt.

Welterklärer Harald Lesch bringt es in Augsburg auf den Punkt: "Wir müssen den Menschen klarmachen: Der Klimawandel kann dich umbringen." Der bekannte Astrophysiker sagt am Dienstag auch: "Ich bin neidisch." Gerne hätte der Professor in München eine ähnliche Einrichtung wie das neue Zentrum für Klimaresilienz in Augsburg. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität beschäftigen sich dort interdisziplinär mit der Frage, wie wir uns mit den problematischen Folgen des Klimawandels besser arrangieren können.

Die Wissenschaftler Harald Kunstmann (l.) und Harald Lesch befassen sich mit Folgen des Klimawandels, hier bei der Eröffnung des neuen Zentrums für Klimaresilienz der Uni Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Zentrum (ZfK) wurde im Dezember 2020 als zentrale Einrichtung der Universität gegründet. Wegen Corona dauerte es zwei Jahre bis zur Eröffnung. Es soll künftig alle mit dem Forschungsschwerpunkt Klimaresilienz zusammenhängenden Kräfte und Aktivitäten an der Universität koordinieren und bündeln. Geografen arbeiten etwa an Lösungen, wie Städte und deren Bewohner besser mit langen Hitzeperioden zurechtkommen können. Wirtschaftswissenschaftler erforschen, wie Lieferketten für Lebensmittel so aufgestellt werden können, dass möglichst kein Essen mehr weggeworfen werden muss. Wieder andere Forscherinnen und Forscher befassen sich mit Formen nachhaltiger Geldanlagen, um damit Investments in ökologisch arbeitende Branchen zu fördern und mehr Transparenz für Anlegerinnen und Anleger zu schaffen. Politikwissenschaftler befassen sich mit Teilhabe-Möglichkeiten für Bürger an Klimaschutzprojekten, die auf eine möglichst breite Akzeptanz stoßen. Juristen wollen hinterfragen, wer bei menschengemachten Klimaschäden aufkommen muss.

Uni Augsburg: Alle Fakultäten sind am Zentrum für Klimaresilienz beteiligt

Wie Professor Harald Kunstmann erläutert, kommen die Mitglieder des Zentrums aus allen acht Fakultäten der Universität - angefangen bei Informatik über Medizin, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften bis hin zu Historikern, Juristen und Theologen. Mit dabei ist auch das Wissenschaftszentrum Umwelt der Universität. Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel betont, die Universität Augsburg beschäftige sich seit Langem mit Umweltfragen. Das neue Zentrum habe bereits an Strahlkraft gewonnen und ein großes Forschungsprojekt einwerben können. Es beschäftigt sich mit der Nachhaltigkeit an Kliniken.

Die bestehenden Kompetenzen im Zentrum für Klimaresilienz werden durch zehn neu zu berufende Professuren verschiedenster Disziplinen ergänzt. Sie werden größtenteils aus dem Programm "Hightech Agenda Bayern" des Freistaats finanziert, so Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU). Bayern sei insgesamt ein Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz mit den entsprechenden Gesetzen und Behörden. Die Universität Augsburg habe Klimaresilienz als eines ihrer Schlüsselthemen identifiziert.

Wissenschaftler wollen ganzheitliche Strategien

Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) ist angesichts der dramatischen Folgen des Klimawandels in Bayern überzeugt: "Wir werden unser Leben umstellen müssen." Mit dem neuen Zentrum in Augsburg habe man ein Werkzeug bekommen, um Zukunft zu gestalten. Konkret verfolgt das Uni-Zentrum das Ziel, ganzheitliche und umsetzbare Strategien zur Anpassung an die unabwendbaren Folgen des Klimawandels zu entwickeln - und zwar auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Harald Lesch zeichnet ein dramatisches Bild der Lage. Europa habe in diesem Sommer die größte Dürre seit 500 Jahren erlebt, Chinas längster Fluss Jangtse sei verschwunden, in Frankreich habe man Atomkraftwerke abschalten müssen, weil das nötige Kühlwasser fehlte. Der Stellenwert des Problems sei in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen, mehr Kommunikation sei nötig. Lesch fordert darüber hinaus eine große Gemeinschaftsaktion in Deutschland, um Photovoltaik auf jedes Dach zu bringen. Sonnenenergie greife nicht in die Erdsystemkreisläufe ein. Der Wissenschaftler betont, dass die Anpassung an den Klimawandel nicht von heute auf morgen möglich ist. "Das Damoklesschwert der Extremwetter-Ereignisse wird junge Leute ihr ganzes Leben lang beschäftigen." Es sei eine Herausforderung für die nächsten 100 Jahre. In der Politik sei Interessenausgleich derzeit aber noch wichtiger als schnelle Entscheidungen.