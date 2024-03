Zeugen Jehovas

Cousin des Hamburger Amokläufers: "Er ist in die Enge gedrängt worden"

In einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg tötete Philipp F. im März 2023 sieben Menschen und dann sich selbst. Er wuchs in Kempten (Allgäu) auf, rechts der dortige "Königreichssaal".

Plus Der Allgäuer Philipp F. richtete am 9. März 2023 in Hamburg ein Blutbad an. Nun spricht sein Cousin – über F.'s Wahn, die Familie und das System der Zeugen Jehovas.

Von Max Kramer

Sie sind adrett gekleidet, er mit Hemd und Krawatte, sie im Kleid. An einem belebten Ort mitten in Kempten haben sie sich auf dem Gehweg platziert, vor sich Aufsteller mit Broschüren. Das Paar steht dort im Dienst seiner Religionsgemeinschaft, der Zeugen Jehovas. Eine nach außen unscheinbare Szene, Normalität in einem Bundesland mit rund 33.000 "Verkündigern", also aktiven Mitgliedern. Doch als David C. die beiden dort im vergangenen Jahr sah, so erzählt er es, nahm er dies als "tragisch" wahr. Denn das Paar waren seine Tante und sein Onkel – die Eltern jenes Mannes, der erst wenige Monate zuvor losgezogen war, um in einer Hamburger Gemeinde der Zeugen Jehovas ein Blutbad anzurichten: Philipp F.

Es ist etwa 18.30 Uhr an jenem Donnerstag vor einem Jahr, 9. März, als Philipp F. ein Taxi ruft. In Alsterdorf steigt er aus, dem Hamburger Stadtteil, in dem die Gemeinde der Zeugen Jehovas ihren Sitz hat und an diesem Abend eine Versammlung abhält. F. sucht online noch danach, ob ein Neun-Millimeter-Geschoss Sicherheitsglas durchbrechen kann. Dann macht er sich auf den Weg, bei sich eine Pistole und Magazine. Schon auf dem Parkplatz eröffnet F. das Feuer auf eine Frau, sie entkommt. Dann schießt er durch das Fenster in den Saal, klettert rein, drückt minutenlang ab, 135 Mal. Er reißt sieben Menschen in den Tod, darunter ein ungeborenes Kind, zuletzt auch sich selbst.

