Baustart für rund 250 Wohnungen auf Industrie-Brache in Augsburg rückt näher

Ein Baustart auf dem Zeuna-Stärker-Areal in Oberhausen rückt näher, ist aber wohl frühestens in etwa einem Jahr realistisch: Nachdem seit April grundsätzlich Baurecht auf der ehemaligen Industriebrache zwischen Donauwörther Straße und Wertach besteht, hat das staatliche Wohnungsbauunternehmen Bayernheim dort mehrere Baufelder gekauft. Bayernheim will dort etwa 250 geförderte Wohnungen bauen, insgesamt sind etwa 650 Wohnungen vorgesehen.

Man freue sich, nun einen deutlichen Schritt weitergekommen zu sein, teilt der Projektentwickler Solidas mit, dem das Industrieareal gehört und der es zur Baureife entwickelt hat. Unmittelbar ist aber nicht damit zu rechnen, dass Bagger für die Wohnbebauung auffahren. Bayernheim wird seine Wohnungsbaupläne konkret ausarbeiten, parallel läuft noch die Planung für die Erschließung des Areals. Wie Solidas auf Anfrage mitteilte, werde man den Großteil des Areals wohl bis Mitte/Ende 2026 erschlossen haben. Dabei geht es um den Bau von Leitungen und Straßen. Erst danach ist der Bau von Wohnhäusern denkbar. (skro)