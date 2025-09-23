Schwarzarbeit? Zoll leitet nach Kontrollen in Augsburger Hotels und Gaststätten Strafverfahren ein

Nach einer Schwerpunktprüfung am vergangenen Freitag hat das Augsburger Hauptzollamt zahlreiche Verfahren eingeleitet. Einer Mitteilung zufolge nahm die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls bundesweit Kontrollen in Hotels und Gaststätten vor. Das Augsburger Hauptzollamt – zuständig für ganz Bayerisch-Schwaben und den Großraum Ingolstadt – beteiligte sich daran nach eigenen Angaben mit 64 Einsatzkräften. Und die Beamten stießen in zahlreichen Fällen auf Ungereimtheiten, auch im Augsburger Stadtgebiet.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwarzarbeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gaststätte Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis