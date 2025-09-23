Icon Menü
Zoll kontrolliert Hotels und Gaststätten in Augsburg wegen Schwarzarbeit und leitet Strafverfahren ein

Augsburg

Schwarzarbeit? Zoll leitet nach Kontrollen in Augsburger Hotels und Gaststätten Strafverfahren ein

Der Zoll schwärmt mit Fokus auf Schwarzarbeit in Augsburger Hotels und Gaststätten aus. Die Beamten stoßen auf etliche Ungereimtheiten und decken Verstöße auf.
Von Max Kramer
    Der Zoll hat zahlreiche Hotels und Gaststätten in Augsburg überprüft. Wegen möglicher Verstöße leiteten die Beamtinnen und Beamten Verfahren ein.
    Der Zoll hat zahlreiche Hotels und Gaststätten in Augsburg überprüft. Wegen möglicher Verstöße leiteten die Beamtinnen und Beamten Verfahren ein. Foto: Stefan Sauer, dpa (Symbolbild)

    Nach einer Schwerpunktprüfung am vergangenen Freitag hat das Augsburger Hauptzollamt zahlreiche Verfahren eingeleitet. Einer Mitteilung zufolge nahm die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Zolls bundesweit Kontrollen in Hotels und Gaststätten vor. Das Augsburger Hauptzollamt – zuständig für ganz Bayerisch-Schwaben und den Großraum Ingolstadt – beteiligte sich daran nach eigenen Angaben mit 64 Einsatzkräften. Und die Beamten stießen in zahlreichen Fällen auf Ungereimtheiten, auch im Augsburger Stadtgebiet.

