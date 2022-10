Augsburg

Einsatz im Augsburger Zoo: So barg die Feuerwehr die tote Elefantendame Targa

Plus Die Augsburger Berufsfeuerwehr rettet oft Tiere aus misslichen Situationen. Der Einsatz im Augsburger Zoo am Montag war für die Helfer besonders - und bedrückend.

Wenn Augsburgs Berufsfeuerwehr zu einem Tier-Einsatz alarmiert wird, geht es meist um eine Rettung. Etwa die eines Rehbocks, der in einem Altstadt-Kanal gelandet ist oder die Hilfe für einen Biber, der sich in ein Spielcasino verirrt hat. Als am Montagmorgen, kurz nach acht Uhr, die Berufsfeuerwehr zum Augsburger Zoo gerufen wird, ist der Anlass allerdings ein trauriger. Deutschlands ältester Zoo-Elefant, die 67 Jahre alte Targa, ist über Nacht gestorben. Pfleger fanden die hochbetagte Elefantendame tot im Freigehege. Die Berufsfeuerwehr stand buchstäblich vor einer schweren Aufgabe, sie erforderte zudem ein gewisses Fingerspitzengefühl.

