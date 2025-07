„Leidenschaft für Tiere“: Augsburger Zoo sucht einen neuen Chef

Beinahe ein Vierteljahrhundert ist es her, dass Barbara Jantschke die Leitung des Augsburger Zoos übernommen hat. Es waren keine leichten Zeiten. Damals steckte der Zoo in einer tiefen Krise. Die Zoo-Gesellschaft war überschuldet, etliche Tiergehege hatten Mängel. Der Investitionsbedarf ging in die Millionen. 23 Jahre später ist der Zoo in einer deutlich besseren Verfassung. Einige Anlagen wurden modernisiert – die Kritik ist dennoch geblieben. Im kommenden Frühjahr geht Jantschke in den Ruhestand. Aktuell sucht die Stadt deutschlandweit nach einem Nachfolger. Auch eine zoointerne Lösung ist denkbar.

