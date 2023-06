Zugverkehr

vor 35 Min.

Defekte Oberleitungsbügel sorgen für Zugausfälle bei Go-Ahead

Plus Im Bahnnetz rund um Augsburg gibt es seit Tagen Probleme – wieder einmal. Die Ursache für die Störungen ist noch unklar. Der Freistaat drängt auf schnelle Verbesserung.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Serie an Pannen beim Bahnbetreiber Go-Ahead, der im Großraum Augsburg weite Teile des S-Bahn-ähnlichen Verkehrs betreibt und bis nach Nordschwaben und Würzburg fährt, reißt nicht ab: Im Dezember musste das Unternehmen wenige Wochen nach Betriebsstart aufgrund von technischen Schwierigkeiten an den neuen Triebwagen den Verkehr zeitweise fast einstellen (wir berichteten). Nun kommt das nächste Debakel: Weil an den Oberleitungsbügeln der Stromabnehmer an mehreren Zügen ganze Stücke herausgebrochen sind, fallen aktuell massig Triebwagen aus. Die Probleme spitzen sich zusammen mit Krankmeldungen beim ohnehin knappen Personal seit Tagen zu, am Dienstag fielen etliche Verbindungen aus. Für Pendler und Schüler im Raum Augsburg und nach München bedeutete das Wartezeiten und teils Gedränge in vollen Zügen.

Go-Ahead: „Geregelter und verlässlicher Betrieb ist nicht möglich“

Die Ursache für die Probleme ist noch unklar. Dieselben Triebwagen werden auch bei anderen Betreibern eingesetzt, offenbar ohne ähnliche Defekte. Go-Ahead erklärte am Dienstag, man arbeite mit Hochdruck an der Ursachenfindung. Es sei gut möglich, dass es auch in den kommenden Tagen Einschränkungen gebe. „Solange täglich mehrere Fahrzeuge mit diesem Problem dazukommen und dann abgeschleppt werden müssen, was wiederum einen weiteren Zug und einen weiteren Lokführer bindet, ist uns leider ein geregelter und verlässlicher Betrieb nicht möglich“, so Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. Man entschuldige sich bei den Fahrgästen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen