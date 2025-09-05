Wie geht es mit der ehemaligen Hindenburgkaserne in Augsburg weiter?

Mehr als acht Jahre ist es her, seit die letzten Bewohner aus der ehemaligen Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße ausgezogen sind. Im März 2017 gingen die letzten Flüchtlinge raus, nachdem das Heim als heruntergekommenste Unterkunft Bayerns Schlagzeilen gemacht hatte. Nun deutet sich nach Informationen unserer Redaktion an, dass der markante Backsteinbau bald einen neuen Eigentümer haben könnte. Bereits 2023 versuchte der aktuelle Eigentümer, der Freistaat Bayern, das Gebäude im Antonsviertel in Erbpacht auf 60 Jahre an einen möglichen Investor zu veräußern. Doch das Vorhaben scheiterte. Nun heißt es auf Anfrage von Christina Nick, Pressesprecherin der verantwortlichen Immobilienverwaltung des Freistaats, dass man sich in Gesprächen mit einem Kaufinteressenten befinde. Ein Vertragsabschluss deutet sich an.
Augsburg
