Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Zukunft der ehemaligen Hindenburgkaserne in Augsburg: Neues Leben für das historische Gebäude?

Augsburg

Wie geht es mit der ehemaligen Hindenburgkaserne in Augsburg weiter?

Seit mehr als acht Jahren steht der markante Backsteinbau im Antonsviertel leer, nun könnte es bald einen neuen Eigentümer geben. Was bisher bekannt ist.
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    Die ehemalige Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße muss dringen saniert werden. Die Kosten hierfür gehen in die Millionen.
    Die ehemalige Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße muss dringen saniert werden. Die Kosten hierfür gehen in die Millionen. Foto: Annette Zoepf

    Mehr als acht Jahre ist es her, seit die letzten Bewohner aus der ehemaligen Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße ausgezogen sind. Im März 2017 gingen die letzten Flüchtlinge raus, nachdem das Heim als heruntergekommenste Unterkunft Bayerns Schlagzeilen gemacht hatte. Nun deutet sich nach Informationen unserer Redaktion an, dass der markante Backsteinbau bald einen neuen Eigentümer haben könnte. Bereits 2023 versuchte der aktuelle Eigentümer, der Freistaat Bayern, das Gebäude im Antonsviertel in Erbpacht auf 60 Jahre an einen möglichen Investor zu veräußern. Doch das Vorhaben scheiterte. Nun heißt es auf Anfrage von Christina Nick, Pressesprecherin der verantwortlichen Immobilienverwaltung des Freistaats, dass man sich in Gesprächen mit einem Kaufinteressenten befinde. Ein Vertragsabschluss deutet sich an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden