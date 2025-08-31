Icon Menü
Zukunft der Marktgaststätte in Augsburg: Pächterwechsel und Sanierungspläne

Augsburg

Wie geht es mit der Marktgaststätte auf dem Augsburger Stadtmarkt weiter?

Nach 30 Jahren hört Karin Brasseur als Chefin auf. Noch vor Jahreswechsel will das Marktamt einen neuen Pächter präsentieren. Welche Rolle die Bauernmarkt-Sanierung spielt.
Von Jonas Klimm
    Noch ist unklar, wer künftig als Pächter die Marktgaststätte auf dem Stadtmarkt übernimmt.
    Foto: Marcus Merk

    Lange ist es nicht mehr hin, bis Karin Brasseur als Chefin der Marktgaststätte auf dem Stadtmarkt aufhört. In rund vier Monaten ist nach knapp 30 Jahren Schluss für die beliebte Wirtin (wir berichteten). Wer ihr nachfolgen wird, ist derzeit noch unklar. Auf Anfrage erklärt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU), dass vor Beginn eines Interessenbekundungsverfahrens noch einige Punkte zu klären seien. Hierzu befinde sich das Marktamt gerade in Abstimmung mit weiteren städtischen Dienststellen und externen Architekten. Wie es nun weitergeht.

