Wie geht es mit der Marktgaststätte auf dem Augsburger Stadtmarkt weiter?

Lange ist es nicht mehr hin, bis Karin Brasseur als Chefin der Marktgaststätte auf dem Stadtmarkt aufhört. In rund vier Monaten ist nach knapp 30 Jahren Schluss für die beliebte Wirtin (wir berichteten). Wer ihr nachfolgen wird, ist derzeit noch unklar. Auf Anfrage erklärt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU), dass vor Beginn eines Interessenbekundungsverfahrens noch einige Punkte zu klären seien. Hierzu befinde sich das Marktamt gerade in Abstimmung mit weiteren städtischen Dienststellen und externen Architekten. Wie es nun weitergeht.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden