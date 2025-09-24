Vom Vorzeigequartier ist das ehemalige AKS-Areal noch ein gutes Stück entfernt

Der Charme sanierter Industriegebäude liegt im Kontrast aus Vergangenheit und Gegenwart. Die historische Hülle wird erhalten, im Inneren zeigt sich der Fortschritt. Das ehemalige AKS-Areal ist dafür das beste Beispiel. Geschäfte, Museen, Restaurants haben sich ins Textilviertel eingeschmiegt und etabliert. Zudem ist – wenn auch mit einiger Verzögerung – Wohnraum entstanden. Doch vom propagierten Vorzeigequartier ist man weit entfernt. Solange es für das als Hotel vorgesehene Kesselhaus und die Basilika keine Lösungen gibt, bleibt das Gelände Stückwerk.

Jonas Klimm

Augsburg Stadt

Textilviertel