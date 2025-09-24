Icon Menü
Zukunft des AKS-Areals: Verfall von Basilika und Kesselhaus behindert Fortschritt

Augsburg

Vom Vorzeigequartier ist das ehemalige AKS-Areal noch ein gutes Stück entfernt

Langjährige Mieter haben das Industriegelände im Textilviertel deutlich aufgewertet. Solange Basilika und Kesselhaus verfallen, bleibt das AKS-Areal aber Stückwerk.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    •
    •
    •
    Vom Vorzeigequartier ist das ehemalige AKS-Areal in Augsburg noch ein gutes Stück entfernt.
    Vom Vorzeigequartier ist das ehemalige AKS-Areal in Augsburg noch ein gutes Stück entfernt. Foto: Marcus Merk

    Der Charme sanierter Industriegebäude liegt im Kontrast aus Vergangenheit und Gegenwart. Die historische Hülle wird erhalten, im Inneren zeigt sich der Fortschritt. Das ehemalige AKS-Areal ist dafür das beste Beispiel. Geschäfte, Museen, Restaurants haben sich ins Textilviertel eingeschmiegt und etabliert. Zudem ist – wenn auch mit einiger Verzögerung – Wohnraum entstanden. Doch vom propagierten Vorzeigequartier ist man weit entfernt. Solange es für das als Hotel vorgesehene Kesselhaus und die Basilika keine Lösungen gibt, bleibt das Gelände Stückwerk.

