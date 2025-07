Zum Start des Augsburger Altstadtfests schaut die Sonne vorbei

Der starke Regen hat sich pünktlich verzogen. Zu Beginn des Augsburger Altstadtfestes am Freitagnachmittag kam zur Freude des Veranstalters, dem Altstadtverein, und der Besucher sogar die Sonne hinter den Wolken hervor. Die Altstadt hat sich für ihre Gäste fein gemacht und in eine Festzone verwandelt.

Geschäftsinhaber und Gastronomen aus dem Lechviertel haben Essens- und Getränke-Stände in den Gassen aufgebaut, die mit bunten Fahnengirlanden geschmückt sind. Biertische- und bänke bieten etliche Sitzgelegenheiten. Das Altstadtfest spricht Gäste jeglichen Alters an. In der Pfladergasse wird Kindern ein Programm geboten. Zum Auftakt wurde an der Station bereits fleißig getöpfert. Auf der Bühne unterhalb des Judenbergs legen DJs auf, auf dem Holbeinplatz spielen Bands. Auch am Samstag soll den Wetterprognosen getrotzt und von 14 bis 22 Uhr gefeiert werden.

Augsburger Altstadtfest 2025: Kunst an den Kanälen

An diesem zweiten Festtag wird zusätzlich der Kunstkanal eröffnet. Rund 20 Künstlerinnen und Künstler aus Augsburg und der Region haben ihre Werke in und über den Lechkanälen installiert. Sie sind dort vier Wochen lang ausgestellt. Der Altstadtverein will das Programm bei jedem Wetter durchziehen. Schließlich seien die Vorbereitungen aufwendig gewesen, heißt es. (ina)