Zusätzliche Reinigung in Grünanlagen

Die Stadt wird den Sommer über in einigen stark genutzten Grünanlagen zusätzlich zum Personal des städtischen Stadtreinigungsbetrieb einen privaten Dienstleister beauftragen, um dort für Sauberkeit zu sorgen. Die Aktivitäten sollen sich auf Samstage konzentrieren und den Grillplatz im Siebentischpark, den Flößerpark, die Hettenbach-Grünanlage, das Griesle, die Wiese am Kaufbach sowie Ilse-, Kuh- und Autobahnsee umfassen. Das Umweltreferat hatte für dieses Jahr zusätzliches Geld für die Grünanlagenreinigung bewilligt bekommen. Es geht um knapp 160.000 Euro.

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte im Umweltausschuss des Stadtrats, dass man nun Erfahrungen mit dem Modell sammeln wolle. Ausschuss-Vorsitzender Josef Hummel (CSU) merkte an, dass es letztlich um öffentliche Plätze gehe, an denen die Besucher einfach zu faul seien, ihren Müll wieder mitzunehmen. In allen Grünanlagen gibt es Mülleimer, allerdings reichen mitunter die Kapazitäten nicht. Dann landet Abfall - sofern er überhaupt weggeräumt worden wäre - auf der Wiese. (skro)