Zwei B17-Unfälle sorgen in Augsburg für Staus und hohen Sachschaden

Sechs Fahrzeuge waren am Donnerstag in einen Unfall auf der B17 in Augsburg, auf Höhe der Messe, verwickelt. Beide Spuren in Fahrtrichtung Norden mussten für rund eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

Wie die Polizei am Tag danach berichtet, musste gegen 16.30 Uhr ein 58-jähriger Nissan-Fahrer auf der linken Fahrspur in Richtung Norden auf Höhe des Messezentrums verkehrsbedingt abbremsen. Ein 22-Jähriger konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem VW Caddy auf. Vier weitere Fahrzeuge kollidierten mit dem Volkswagen.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings entstand ein Sachschaden von rund 46.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Später am Abend ereignete sich in derselben Fahrtrichtung, diesmal auf Höhe Inningen, ein weiterer Unfall. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 20.30 Uhr war ein 24-Jähriger mit seinem BMW auf der rechten Fahrspur unterwegs. Auf Höhe Inningen überholte er und übersah dabei offenbar einen 42-Jährigen, der mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen fuhr, so die Polizei.

Beim Zusammenstoß wurde der 42-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 37.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Norden war auf Höhe Inningen für etwa zweieinhalb Stunde gesperrt. Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher. (ina)