Zwei Frauen wagen im früheren Café Schweiger einen Neustart - nach einem Schicksalsschlag

Das ehemalige Café Schweiger in Göggingen war eine Institution und gehörte zum Augsburger Stadtteil wie der süße Senf zur Weißwurst. Seit dem Jahr 1951 gingen dort tausende Menschen im Laufe der Jahre ein und aus. Am Anfang war der Laden in der Butzstraße eine normale Bäckerei und später einmal ein Tante-Emma-Laden, der sogar am Sonntag geöffnet hatte und in dem man von Nudeln bis zum Katzenfutter alles kaufen konnte. Maria Schweiger, die mit ihrem Mann Martin das Café geführt hat und denen auch das zugehörige Gebäude gehört, erinnert sich: „Das mit dem Sonntagsverkauf ging so lange, bis es die ersten Tankstellen gab, die am Sonntag ebenfalls Waren verkauften.“ Mit der adretten Außen-Terrasse gehörte das Café stets zu den guten Adressen in Göggingen. Seit Kurzem gibt es nun Neues. Aus dem Café wurde das „Restaurant at Tiffany‘s“. Das Lokal hat mit Slavica Weber und ihrer Mutter Zora Medic neue Chefinnen.

Die beiden Wirtinnen haben in Augsburg länger gesucht

„Wir haben lange gesucht, bis wir etwas gefunden haben. Hier hat es uns sofort gefallen und die Lage ist einfach super“, sagt die 47-jährige Weber strahlend. Natürlich war das für die beiden auch ein finanzieller Kraftakt, sagt die Wirtin: „Das war eine größere fünfstellige Summe, die wir auf den Tisch legen mussten, aber wir haben vom Boden bis zur Decke alles renoviert.“ Der Grund, dass Mutter und Tochter gemeinsam auf der Suche nach einem Lokal waren, ist traurig. Zusammen hatten die beiden Frauen mit Webers Stiefvater Robert Medic die Gartenwirtschaft „Lindauer Stüble“ geführt. Wegen einer schweren Krankheit musste das Trio aufgeben. Im vergangenen Jahr ist der Ehemann von Zora Medic gestorben.

Icon Vergrößern So präsentiert sich der Außenbereich vom Restaurant at Tiffany‘s in Göggingen. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen So präsentiert sich der Außenbereich vom Restaurant at Tiffany‘s in Göggingen. Foto: Peter Fastl

Jetzt startet das Duo einen Neuanfang. In den vergangenen Jahren war das Lokal eine Mischung aus Gaststätte und Kneipe. Fußballübertragungen gab es. Kleine Gruppen trafen sich zum Schafkopf.. „Ich wollte aber keine Kneipe, sondern ein Restaurant“, sagt Weber. Und das neue Konzept werde in Göggingen angenommen. „Wir können uns nicht beklagen. Es läuft gut und von den früheren Stammgästen sind auch die meisten geblieben“, so Weber.

Augsburger Gastronominnen setzen auf Balkan-Küche

Die Balkan-Küche mit serbisch-kroatischen Speisen steht dabei im Vordergrund, aber auch bayerische Schmankerl wie Allgäuer Schnitzel und Schwabentopf werden serviert. Mediterran, deutsch und typisch schwäbisch, so lautet das Konzept im Familienbetrieb. Slavica Weber legt auf eines besonderen Wert: „Wir kaufen nur regionale Produkte.“

Weber und ihre Mutter haben viel vor. So zum Beispiel eine Istrien-Woche. Istrien (kroatisch/slowenisch) ist die größte Halbinsel der nördlichen Adria. „Wir werden dann gute Weine aus Istrien und Kroatien ausschenken“, verrät Weber. Ein Trüffelabend mit weißen Trüffeln ist ebenfalls geplant. In Wintermonaten soll es Muscheln geben.

Das Lokal ist liebevoll eingerichtet. An der Wand hängen alte Stiche, die Augsburger Plätze zeigen. „Einige hat mir Maria Schweiger überlassen und andere habe ich auf dem Flohmarkt erstanden“, sagt Weber, die einst eine Lehre als Speditionskauffrau absolviert hat. Augsburg ist für sie und ihren berufstätigen Sohn Nemanja schon längst ihre Heimat geworden.

Gastronomie in Augsburg: Es gibt mehrere Lokale in der Nähe

Die Gastronomin erzählt: „Mein Vater hat damals eine Stelle bei der Firma Renk bekommen, als wir nach Augsburg gezogen sind.“ Die Stadt habe es ihr angetan: „Ich bin Lokalpatriotin. Augsburg ist ruhig, romantisch und hat eine Tradition.“ Ihr Fokus sei derzeit voll auf das Lokal gerichtet. Zumal in ihrem Umfeld etliche Konkurrenten ebenfalls um Kundschaft buhlen. Drei italienische Restaurants und zwei türkische befinden sich im näheren Umkreis. Weber nimmt es sportlich: „Ich mag eine gesunde Konkurrenz. Das spornt nur an.“

Das Tiffany ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag ist Ruhetag.