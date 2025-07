Zwei Gäste überraschen bei der Roy-Preisverleihung

Im Dezember gab die Stadt die Preisträger des Augsburger Pop-Preises 2024 bekannt, jetzt wurden sie geehrt. Die Preisträger, teils bereits in den vergangenen Jahren mit einem Roy bedacht, waren also keine Überraschung mehr: Ausgezeichnet wurden der Club Hallo Werner (Kategorie „lokal“), die „soziale Plastik“ Grandhotel Cosmopolis („sozial“), das Festival auto.matic.open („laut“), die Initiativen Corner Chor („laut“) und Hinterhofflohmarkt („nachhaltig“) sowie das Performancekollektiv performic („innovativ“). Überrascht wurden Geehrte und Gäste von zwei bekannten Gesichtern.

Kulturreferent Enninger: „Popkultur ist und bleibt der Puls der Stadt“

Im Brunnenhof des Zeughauses wurden die Preise verliehen. Der Hof habe sich an diesem Abend in das große Wohnzimmer der popkulturellen Szene der Stadt verwandelt, so Kulturreferent Jürgen Enninger, und „einmal mehr gezeigt, wie großartig, vielfältig und transformierend ihre Macherinnen und Macher sind“. Popkultur ist und bleibe der Puls der Stadt.

Zwei Stars des Italo-Schlagers verfolgten die Preisverleihung: Roy & Zanti von Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys bedankten sich beim Club Hallo Werner, der Geburtsstätte ihres erfolgreichen Wirkens. Popkulturbeauftragte Maria Trump moderierte den Abend, der im Atelierhaus Schöne Felder mit einem DJ-Set der Künstlerin Amelie seinen Ausklang fand. (AZ, ziss)