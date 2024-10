Streit in Lokal eskaliert: Mann leicht verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Mittwoch in einem Lokal in der Donauwörther Straße in Oberhausen gekommen.

Gegen 1.15 Uhr entbrannte laut Polizei ein Streit zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Der Unbekannte griff den Kontrahenten ersten Erkenntnissen zufolge an. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Schläger.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem bislang Unbekannten ein – ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)