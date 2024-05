FAQ - häufige Fragen und Antworten zum Upload-Portal

Über das Upload-Portal können Vereine, Schulen und andere Organisationen ihre Berichte an die Redaktion schicken. Hier finden Sie Antworten auf wichtige Fragen.

Bekomme ich eine Rückmeldung darüber, wann mein Bericht erscheint?

Dies ist technisch derzeit leider noch nicht möglich.

Kann ich angeben, in welcher Lokalausgabe mein Beitrag erscheint?

Ja. In welcher Lokalausgabe Ihr Bericht erscheinen soll, wählen Sie selbst im Portal aus. Bei Beiträgen, die beispielsweise auch für die Nachbarausgabe interessant ist, kümmert sich unsere Redaktion wie bisher darum, dass sie auch dort zuverlässig erscheinen.

Kann ich im Upload-Portal auch Ankündigungstexte hochladen?

Nein. Das Einsendeportal für Texte ist bislang ausschließlich für Nachberichte gedacht. Bitte senden Sie Ankündigungen für Ihre Veranstaltungen und Versammlungen wie bisher per E-Mail an Ihre Lokalredaktion.

Kann ich beliebig viele Beiträge hochladen?

Ja. Sie können so viele Beiträge hochladen, wie Sie möchten. Haben Sie dabei bitte immer im Blick, dass Ihr Beitrag möglichst viele Menschen interessieren sollte. Die Redaktion entscheidet letztlich, ob ein Beitrag relevant ist und erscheinen sollte. Bitte senden Sie keine mehrteiligen Beiträge, sondern pro Thema nur einen Text.

Kann ich beliebig lange Texte einsenden?

Pro Text ist eine maximale Länge von 2000 Zeichen erlaubt. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Bitte halten Sie die Länge beim Schreiben im Blick – in unserem Upload-Portal ist ein Zeichenzähler enthalten. Nur wenn die Inhalte nicht zu lang sind, können sich auch andere Einsendende über eine Veröffentlichung freuen. Und außerdem: Viele Leserinnen und Leser bevorzugen sowieso eher kompakte Texte. Fünf Tipps für einen guten Bericht finden Sie hier.

Wo bekomme ich Hilfe, wenn im Portal etwas nicht klappt?

Hier finden Sie detaillierte Anleitungen darüber, wie Sie Ihre Nachberichte hochladen können. Werfen Sie am besten gleich ganz zu Beginn einen Blick darauf. Sollte Ihr Problem mithilfe der Anleitungen nicht gelöst werden können, können Sie sich zum Thema Nachberichte gerne an Ihre zuständige Lokalredaktion wenden.

Was muss ich tun, wenn ich der Redaktion eine Berichterstattung vorschlagen möchte?

Wenn Sie unserer Redaktion eine Berichterstattung vorschlagen möchten, senden Sie bitte wie bisher Ihren Termin oder Ihre Pressemitteilung per E-Mail an Ihre zuständige Lokalredaktion – zum Beispiel, wenn sie Reporter zu einem außergewöhnlichen Termin einladen oder aus gegebenem Anlass eine ausführlichere Ankündigung anregen wollen.

Ich habe keinen Computer oder bin technisch nicht so versiert – kann ich meinen Termin/Bericht auch anderweitig einsenden?

Ja, noch können Sie Ihren Bericht auch per E-Mail an Ihre Lokalredaktion schicken. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass die Einsendung von Nachberichten ab dem 1. August 2024 nur noch online über das Upload-Portal möglich ist. Sie finden auf dieser Seite genaue Anleitungen, die Ihnen bei der Bedienung helfen. Sollten Sie weder Computer noch Smartphone besitzen, fragen Sie am besten Freunde oder Familie um Unterstützung. (AZ)