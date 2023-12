Mit dem Upload-Portal wird Pressearbeit für Vereine und Institutionen leichter

Unsere Zeitung erleichtert Vereinen, Schulen und anderen Organisationen die Pressearbeit: Über das Upload-Portal erreichen Berichte die Redaktion direkt.

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, es gibt Neuerungen für alle, die der Redaktion bislang Berichte über ihre Veranstaltungen und Versammlungen per Post oder E-Mail geschickt haben. Ab sofort können Sie uns diese Inhalte online über das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen unter

https://upload.augsburger-allgemeine.de/

zur Verfügung stellen. Das Portal ist kinderleicht zu bedienen und hat für Sie immense Vorteile.

Das bietet das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen

Sie haben immer im Blick, was Sie uns zukommen lassen. Auch uns erleichtert das Portal die Arbeit. Bisher haben uns diese Inhalte über viele verschiedene Wege erreicht. Nun stellen wir die Abläufe um bei Nachberichten von Versammlungen und Veranstaltungen von der Mitglieder-Ehrung im Verein bis zur Spendenübergabe, von der Feuerwehr-Leistungsprüfung bis zur Schulabschlussfeier. Zu diesen vergleichsweise kleinen Anlässen schicken wir wie bisher keinen Berichterstatter oder Berichterstatterin. Wir bieten Ihnen aber an, dass Sie selbst einen Text samt Bild(ern) verfassen, wie es viele Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen in der Region schon länger machen.

Diese Beiträge können Sie uns künftig über das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen zur Verfügung stellen. Ihre Berichte werden als Pressemitteilungen gekennzeichnet und erscheinen dann in der Zeitung. Bitte beachten Sie, dass wir reine Terminmeldungen, etwa Ankündigungen für Veranstaltungen, nicht über das Upload-Portal entgegennehmen. Hierfür können Sie weiterhin eine E-Mail an Ihre Heimatredaktion senden. Zudem ist das Upload-Portal derzeit nur für Nutzerinnen und Nutzer im Landkreis Donau-Ries verfügbar. Einsendungen, die nicht dieses Gebiet betreffen, senden Sie ebenfalls weiterhin per E-Mail an Ihre Redaktion.

Parteien, Behörden und ähnliche Institutionen können diesen neuen Weg nicht nutzen. Die Redaktion wird hier weiterhin die Pressemitteilungen per E-Mail annehmen und journalistisch prüfen.

Was muss ich als Veranstalter wissen?

Alles rund um die Bedienung des Upload-Portals finden Sie in diesem Artikel.

Herzliche Grüße aus Ihrer Redaktion! (AZ)