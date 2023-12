So senden Sie einen Bericht an das Upload-Portal

Das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen ist Ihr Weg in unsere Zeitung. Wie das Portal funktioniert, erfahren Sie in dieser Anleitung.

Über das Upload-Portal der Augsburger Allgemeinen können Sie Nachberichte von Veranstaltungen und Versammlungen einsenden. Eine Beispielliste finden Sie am Ende dieser Anleitung. Termin-Ankündigungen sind hier nicht möglich. Diese senden Sie bitte per E-Mail an Ihre Lokalredaktion. Zudem ist das Upload-Portal derzeit nur für Nutzerinnen und Nutzer im Landkreis Donau-Ries verfügbar. Einsendungen, die nicht dieses Gebiet betreffen, senden Sie ebenfalls weiterhin per E-Mail an Ihre Redaktion.

Parteien, Behörden und ähnliche Institutionen können diesen neuen Weg nicht nutzen. Die Redaktion wird hier weiterhin die Pressemitteilungen per E-Mail annehmen und journalistisch prüfen.

So melden Sie sich an

Um das Upload-Portal nutzen zu können, benötigen Sie zunächst einen Account auf unserer Website „augsburger-allgemeine.de“. Falls Sie bereits einen Account haben, können Sie den folgenden Absatz überspringen und direkt beim Punkt „Anmeldung im Upload-Portal“ weitermachen.

Öffnen Sie die Seite https://login.augsburger-allgemeine.de/registrieren-email-name.html

Dort folgen Sie den Schritten der Anmeldung, indem Sie zunächst Ihre E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort wählen. Im nächsten Schritt ergänzen Sie ihre Daten und bestätigen Ihre Registrierung.

Nun müssen Sie noch Ihre Anmeldung in der Ihnen zugesendeten E-Mail bestätigen.

Anmeldung im Upload-Portal

Öffnen Sie die Website https://upload.augsburger-allgemeine.de/ und klicken Sie dort auf „Anmelden“. Jetzt melden Sie sich mit der E-Mail-Adresse ihres Accounts bei augsburger-allgemeine.de an (siehe oben).

Nach erfolgreicher Anmeldung ergänzen Sie Ihre Nutzerdaten um die Informationen zu Ihrem Verein bzw. zu Ihrer Institution. Anschließend setzen Sie den Haken bei "Ich bin mit den Nutzungsbedingungen einverstanden" und klicken auf "Speichern".

Nun ist Ihre Anmeldung vollständig.

Bericht schreiben und abschicken

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie auf die Übersichtsseite. Um einen Bericht zu schreiben, klicken Sie oben rechts auf "Neue Meldung erstellen".

Darauf klicken Sie auf "Freier Bericht".

Hier können Sie Ihren Text erstellen und einen Vorschlag für eine Überschrift hinterlassen. Bitte beachten Sie, dass die Überschrift maximal 70 Zeichen lang sein darf, der Fließtext maximal 2000 Zeichen.

Außerdem können Sie Ihrem Bericht bis zu zwei Fotos anfügen. Bitte füllen Sie unbedingt die mit * gekennzeichneten Felder aus. Mit einem Klick auf das Feld "Meldung veröffentlichen" wird Ihr Text an unsere Redaktion weitergeleitet.

Mit dem Upload-Portal können Sie auch bis zu zwei Bilder pro Bericht an die Redaktion senden. Klicken Sie hierzu auf die entsprechende Schaltfläche. Nun können Sie das gewünschte Bild auswählen. Alternativ können Sie bis zu zwei Bilder auch direkt in das Feld ziehen. Bitte beachten Sie: Die Bilder müssen jeweils eine Dateigröße von mindestens einem Megabyte besitzen, ansonsten ist ein Abdruck in der Zeitung in den meisten Fällen nicht möglich.

Nach dem Absenden des Bildes werden Sie aufgefordert, eine Bildbeschreibung sowie den Namen des Fotografen bzw. der Fotografin auszufüllen. Beides ist unbedingt erforderlich. Fotograf bzw. der Fotografin müssen zwingend mit Vor- und Nachnamen genannt werden. Eine reine Nennung des Vereins oder der Institution ist an dieser Stelle nicht ausreichend – dementsprechend ausgezeichnete Bilder können von uns nicht veröffentlicht werden.

Nun können Sie Ihren Text noch einmal Korrektur lesen. Bitte beachten Sie: Bitte überprüfen Sie, ob alle Angaben richtig sind. Eine erneute Bearbeitung des Textes ist nach dem Absenden nicht mehr möglich. Wenn alles stimmt, klicken Sie auf "Bestätigen". Durch diesen Vorgang wird der unten stehende Text an unser Printproduktionssystem weitergeleitet.

Im nächsten Schritt können Sie die gewünschte Heimatausgabe auswählen.

Ihre Auswahl bestätigen Sie mit einem Klick auf "Meldung veröffentlichen". Nun haben Sie ihren Bericht vollständig abgeschickt.

Tipps zum Upload-Portal

Ihre Berichte werden im Upload-Portal automatisch gespeichert. Auf der Startseite https://upload.augsburger-allgemeine.de/ finden Sie eine Übersicht aller Berichte, die Sie derzeit in Arbeit haben.

Wollen Sie hingegen Ihre bereits abgeschickten Berichte einsehen, klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche "Offen".





Dort finden Sie all Ihre bereits abgeschickten Berichte mit dem jeweiligen Datum Ihrer Einsendung.