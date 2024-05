Würzburg/Lohr

Prozess um Mord an Schüler in Lohr: Turbulenter zweiter Verhandlungstag mit Geständnis – und neuem Verteidiger

Plus Im nicht öffentlichen Prozess um den Tod eines 14-Jährigen in Lohr äußerte sich jetzt der Angeklagte zum Kopfschuss. Seine Anwälte beschreiben ein völlig neues Tatgeschehen.

Von Manfred Schweidler

Im Prozess um den Mord an einem 14-Jährigen in Lohr (Lkr. Main-Spessart) hat der 15-jährige Angeklagte die Tötung indirekt gestanden. Sein Verteidiger Roj Khalaf habe in der nichtöffentlichen Sitzung am zweiten Verhandlungstag eine entsprechende Erklärung abgegeben. Das erklärte Martina Pfister-Luz, Sprecherin des Landgerichts Würzburg am Rande des Prozesses.

Anwalt der Nebenklage: Familie des Opfers erleichtert über Geständnis

Der zum Tatzeitpunkt 14 Jahre alte Beschuldigte soll laut Anklage am 8. September 2023 seinen Schulfreund in einer Grünanlage neben dem Schulgebäude in Lohr getötet haben - mit der Pistole, die dem früheren Freund seiner Oma gehörte. Der Jugendliche habe jetzt einen Schuss in den Hinterkopf zugegeben, sagte die Gerichtssprecherin. Es sei aber keine geplante Tat gewesen, sondern spontan passiert.

