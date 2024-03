Nicht alle Nahrungsmittel, die Menschen essen können, sind auch für Hunde geeignet. Wie sieht es mit der Ananas aus?

Die Ananas stammt ursprünglich aus den tropischen Gebieten Südamerikas, wird in der heutigen Zeit aber auch in Ostasien angebaut wie auf den Philippinen oder in Thailand. Für Menschen ist die Ananas vor allem im Sommer eine beliebte Frucht und Bestandteil vieler Cocktails oder Getränke. Doch dürfen auch Hunde an heißen Sommertagen ein Stück Ananas essen?

Dürfen Hunde Ananas essen?

Ja, Hunde dürfen Ananas essen. Allerdings sollte sie frisch und nicht aus der Dose sein. Denn Dosenananas enthält meist zugesetzten Zucker, der bei Hunden zu Magenschmerzen oder Fettleibigkeit führen kann. Das berichtet die MetLife Haustierversicherung aus den Vereinigten Staaten. Auch getrocknete Ananas enthalten durch den Dehydrierungsprozess pro Portion mehr Zucker. Deshalb sollte sie nur in geringen Mengen an Hunde verfüttert werden.

Zu Magenproblemen und Durchfall kann es aber auch kommen, wenn Hunde zu viel Ananas essen. Denn sie sollte nicht regulär zur Ernährung von Hunden gehören, sondern eher als Leckerli angesehen werden.

Dürfen Hunde die Schale der Ananas essen?

Genauso wie wenn Menschen eine Ananas zubereiten, sollte sie auch für Hunde zubereitet werden. Das bedeutet, dass die Schale und der harte Kern entfernt werden, bevor ein Hund etwas Ananas zu essen bekommt, wie die MetLife Haustierversicherung berichtet. Denn eine Erstickungsgefahr oder Verstopfung ist möglich, wenn der Hund die Schale oder den Kern isst. Nur der weiche Teil der Frucht ist unbedenklich für Hunde.

Diese Inhaltsstoffe der Ananas sind gut für Hunde

Die Ananas ist reich an Nährstoffen, die gut für die Gesundheit der Hunde sind. Zudem besteht sie nach Angaben der MetLife Haustierversicherung zu 82 Prozent aus Wasser, was vor allem an heißen Tagen gut für den Wasserhaushalt von Hunden ist. Folgende Nährstoffe sind in der Ananas enthalten:

Vitamin C ist wichtig für das Immunsystem und zur Reduzierung von Entzündungen im Körper.

ist wichtig für das Immunsystem und zur Reduzierung von Entzündungen im Körper. Thiamin , auch als Vitamin B1 bekannt, hilft bei der Regulierung des Energie- und Kohlenhydratstoffwechsels.

, auch als Vitamin B1 bekannt, hilft bei der Regulierung des Energie- und Kohlenhydratstoffwechsels. Riboflavin und Niacin , auch bekannt als Vitamin B2 und B3, unterstützen im Körper der Hunde die Regulierung der Enzymfunktion.

und , auch bekannt als Vitamin und B3, unterstützen im Körper der Hunde die Regulierung der Enzymfunktion. Ananas enthält Mangan , das gut für starke Knochen und ein starkes Bindegewebe ist.

enthält , das gut für starke Knochen und ein starkes Bindegewebe ist. Das Vitamin B6 hilft bei der Regulierung der Gehirn- und Körperfunktionen im Zusammenhang mit dem Flüssigkeitshaushalt. Außerdem hilft es beim Aufbau von Proteinen, der Regulierung von Hormonen und unterstützt die Neurotransmitter im Körper der Hunde.

hilft bei der Regulierung der Gehirn- und Körperfunktionen im Zusammenhang mit dem Flüssigkeitshaushalt. Außerdem hilft es beim Aufbau von Proteinen, der Regulierung von Hormonen und unterstützt die Neurotransmitter im Körper der Hunde. Ananas enthält zudem Mineralien , die gut für die Haut und das Fell der Hunde sind, sowie die Bänder und das Gewebe stärken.

enthält zudem , die gut für die Haut und das Fell der Hunde sind, sowie die Bänder und das Gewebe stärken. Folat ist nötig für den Aminosäurenstoffwechsel und die Proteinsynthese.

ist nötig für den Aminosäurenstoffwechsel und die Proteinsynthese. Kalium ist wichtig für gesunde Herz- und Nierenfunktionen sowie für die Regulierung der Nervenfunktionen.

Lesen Sie auch, ob Hunde Tomaten, Bananen und Mandarinen und Orangen essen dürfen.