Diese Kennzeichen sind in Deutschland verboten

Wer ein neues Auto kauft, holt sich auch gern ein neues Kennzeichen für das Schmuckstück. Doch einige Kombinationen sind in Deutschland verboten.

Die Initialen des Kindes, das Hochzeitsdatum oder auch der eigene Geburtstag – selten dürfen Menschen in Deutschland bei Behörden so kreativ sein, wie bei der Wahl des KFZ-Kennzeichens. Aber auch hier gibt es Regeln, in deren Rahmen das Kennzeichen ausgewählt werden darf. So darf es beispielsweise nicht länger als acht Zeichen sein und auch die Zahlenkombination darf nicht mit einer Null beginnen. Geregelt wird das "Design" der Kennzeichen in der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV).

Dort heißt es unter anderem: "Die Zeichenkombination der Erkennungsnummer sowie die Kombination aus Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer dürfen nicht gegen die guten Sitten verstoßen" (§8 Abs. 1 FZV). Welche Kombinationen genau gegen diese "guten Sitten" verstoßen, lesen Sie hier im Artikel.

Verbotene Kennzeichen: Keine rechtsextremen Abkürzungen

Trotz des Gestaltungsspielraums beim Kennzeichen, gibt es einige Kombinationen, die in Deutschland verboten sind. Das sind unter anderem sowohl die Buchstaben-Kombis HJ, SS, KZ und NS als auch die Zahlen 18, 88 und 28. Diese dürfen laut heidelberg24.de nicht auf deutschen Kennzeichen stehen. Das bedeuten die einzelnen Abkürzungen:

HJ: Hitlerjugend (einstige Nachwuchsorganisation der NSDAP )

) KZ: Konzentrationslager

SA: Sturmabteilung (einstige parlamentarische Kampforganisation der NSDAP )

) SS: Schutzstaffel (ursprünglich zum Schutz Adolf Hitlers gedacht, später Mitorganisator des Völkermords)

Hitlers gedacht, später Mitorganisator des Völkermords) NS : Nationalsozialismus

Verbotene Kennzeichen: Unterschiede in Bundesländern

Je nach Bundesland und Zulassungsstelle können aber auch andere Kombinationen verboten sein. Beispielsweise ist mancherorts die Kombination SD, eine Abkürzung für den Reichssicherheitsdienst, verboten. Auch andere Kombinationen, die einen Hinweis auf rechtsextremistische Organisationen geben, sind häufig nicht erlaubt. Dazu gehören unter anderem:

N-SU: Abkürzung für den nationalsozialistischen Untergrund

N-PD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands

SK-IN: für Skinhead

88: Zahlenkombination, die für "Heil Hitler " steht (achter Buchstabe des Alphabets)

" steht (achter Buchstabe des Alphabets) 18: Zahlenkombination, die für " Adolf Hitler " steht (erster und achter Buchstabe des Alphabets)

" steht (erster und achter Buchstabe des Alphabets) 28: Zahlenkombination, die für " Blood and Honour " steht (zweiter und achter Buchstabe des Alphabets)

Laut autozeitung.de ist im Landkreis Steinburg Itzehoe auch die Kombination IZ-AN verboten. Denn rückwärts gelesen bedeutet dies Nazi. Im Rhein-Sieg-Kreis wird das Kennzeichen SU-FF nicht mehr herausgegeben.

Manche Landkreise stoppen zunehmend auch die Ausgabe von Kennzeichem mit dem alleinstehenden Buchstaben "Z". Grund dafür ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Immer wieder taucht der Buchstabe auf russischen Militärfahrzeugen auf und ist zum Symbol der russischen Invasion geworden.