Gestank aus der Klimaanlage im Auto: So werden Sie ihn los

Die Temperaturen gehen hoch und die Klimaanlagen werden angeschaltet. Doch nach einer Weile macht sich ein muffiger Geruch bemerkbar. Woran kann das liegen?

Es ist heiß draußen und man macht die Klimaanlage an. Doch statt der kühlen Luft bemerkt man plötzlich: es stinkt!

Der Gestank kommt in den meisten Fällen aus der Lüftung. Was es damit auf sich hat und wie Sie ihn loswerden können, lesen Sie in diesem Artikel.

Auto: Warum stinkt es aus der Klimaanlage?

Wenn unangenehme Gerüche aus der Klimaanlage kommen, dann liegt das in den meisten Fällen daran, dass sich Pilze und Bakterien festgesetzt haben. Diese sitzen dem Versicherer Allianz Direct zufolge zwischen dem Verdampfer und dem Gebläse.

Diese sollen laut dem Versicherer nicht nur schädlich für die Klimaanlage, sondern auch für die Gesundheit sein. Aus diesem Grund muss die Klimaanlage regelmäßig gewartet und auch desinfiziert werden.

Auto: Wie desinfiziert man eine Klimaanlage?

Damit die Klimaanlage auf Dauer keine gesundheitlichen Schäden hervorruft, kann man sie vorsorglich regelmäßig desinfizieren. Das kann man einfach selbst erledigen.

Wie die Autobild berichtet, kommen hierfür entweder ein Desinfektionsschaum oder ein -spray zum Einsatz. Während man den Schaum direkt in den Verdampfer gibt, und dann die Anlage nach einer Einwirkzeit gut durchlüftet, wird das Spray im Innenraum des Fahrzeugs eingesetzt. Dabei muss das Auto an und die Klimaanlage auf höchster Stufe und Temperatur laufen. Beachten Sie die Hinweise auf Verpackung Ihres Reinigungsprodukts für die genaue Durchführung der Desinfektion.

Auto: Wie funktioniert die Klimawartung?

Laut Allianz Direct sollte außerdem die Klimaanlage regelmäßig gewartet werden. Denn durch kleine Löcher, Risse oder undichte Stellen kann das Kühlmittel der Klimaanlage da hingeraten, wo es nicht hingehört, und weitere Schäden anrichten. Die Wartung kann einfach in der Werkstatt durchgeführt werden.

