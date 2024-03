Nicht Tesla, nicht VW: Das meistverkaufte Auto Europas überrascht

Nicht Tesla, nicht VW - ein günstiges Auto hat die Nase vorn beim Rennen um Europas meistverkauftes Auto. Um welches es geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Mercedes, BMW, Cupra, Skoda - beim Autokauf stehen Kaufwillige vor der Qual der Wahl. Um bei dem ganzen Angebot nicht komplett den Überblick zu verlieren, verlassen sich potenzielle Autokäufer gerne auf die guten Erfahrungen, die andere Autobesitzer gemacht haben. Autos, die besonders beliebt sind, bieten sich da als Kaufoption immer an.

In Europa stand lange Zeit der VW Golf an der Spitze der beliebtesten Autos. Doch diese Zeiten sind vorbei. Welches Auto die Europäerinnen und Europäer besonders zu mögen scheinen, lesen Sie in diesem Artikel.

Übrigens: In einem Nachbarland kann man nun sein Auto verlieren, wenn man zu schnell fährt - auch, wenn man aus Deutschland kommt. Einen Ölwechsel kann man bei seinem Auto selbst vornehmen, dabei kommt es aber auf die Öl-Qualität an. Wer sein Auto überbrücken muss, sollte sich zudem an ein paar Regeln halten.

Das ist das beliebteste Auto Europas

Auf Platz drei des Rankings kommt Automobilwoche zufolge der VW Golf. Dieser wurde 19.047 Mal verkauft. Dabei bezieht sich die Automobilwoche auf vorläufige Daten von Dataforce, die rund 98 Prozent der Autoverkäufe im Februar in der EU, Großbritannien, Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen berücksichtigen.

Den zweiten Platz belegt der Dauerbrenner: Tesla Model Y. Mit 19.795 verkauften Fahrzeugen im Februar liegt das Elektroauto nur knapp vor dem deutschen Klassiker VW Golf.

An der Spitze des Rankings steht jedoch ein Underdog. Der Dacia Sandero wurde im Februar nämlich sage und schreibe 20.372 verkauft.

Beliebtestes Auto der Welt ist ein anderes

Doch das momentan beliebteste Auto Europas - der Dacia Sandero - ist nicht gleichzeitig das beliebteste Auto der Welt. Denn 2023 eroberte der Tesla Model Y die Spitze der meistverkauften Autos weltweit. Und entthronte damit den Toyota RAV4.

Sowohl der Dacia Sandero als auch der Tesla Model Y sind jedoch bei weitem nicht die teuersten Fahrzeuge auf dem Markt. Ein Fahrzeug gilt tatsächlich sogar als teuerstes Auto der Welt und wurde für über 135 Millionen Euro versteigert.