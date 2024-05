Darf man nackt Autofahren? Die Antwort überrascht

Mit wenig oder gar keiner Kleidung hinters Steuer setzen? Wer nackt Auto fahren will, sollte wissen, ob er sich strafbar macht.

Im Sommer wird es oft sehr heiß. Gerade in Autos hält sich die Hitze dann besonders. Für manch einen ein Grund, auf Kleidung dann ganz zu verzichten. Doch darf man eigentlich nackt Auto fahren?

Darf man nackt Autofahren?

FKK hat in Deutschland Tradition. Und während man sich in der eigenen Wohnung oder in ausgewiesenen textilfreien Zonen problemlos nackt aufhalten kann, sieht es im öffentlichen Raum anders aus.

Wie die Allianz Direct auf ihrer Website schreibt, gibt es kein Gesetz, dass es verbietet, leicht bekleidet Auto zu fahren. Als Beispiel führt der Versicherer das Fahren im Bikini auf. Das gelte nicht als Verkehrswidrigkeit.

Auch Nacktheit ist im betreffenden Paragrafen 33 der Straßenverkehrsordnung nicht als Beeinträchtigung im Straßenverkehr erwähnt.

Doch da man sich mit dem Auto im öffentlichen Raum fortbewegt, muss man in Kauf nehmen, dass man unter Umständen wegen Belästigung der Allgemeinheit angezeigt wird, schreibt Allianz Direct weiter. Dies ist in Paragraf 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes geregelt.

Nackt Autofahren: Wie viel Bußgeld gibt es?

Wenn sich andere durch die Nacktheit am Steuer belästigt fühlen und dies zur Anzeige bringen, kann es teuer werden. Denn das Bußgeld im Falle einer Belästigung der Allgemeinheit kann zwischen 5 und 1000 Euro liegen.

Übrigens: Wer seine Garage dauerhaft als Abstellkammer nutzt, muss ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen. Auch Alkohol am Steuer kann richtig teuer werden.

Nackt Autofahren: Muss man Schuhe tragen?

Auch bei Schuhen gibt es laut dem ADAC kein konkretes Gesetz, wie diese auszusehen haben. Stattdessen könnte es haftungs- und versicherungsrechtliche Schwierigkeiten geben, wenn man beim Autofahren Flipflops oder ähnliches, nicht festes Schuhwerk trägt, und an einem Unfall beteiligt ist.

In diesem Fall könnte der Versicherer dann grobe Fahrlässigkeit unterstellen. Das würde bedeuten, dass sie im Falle eines Unfalls weniger als die eigentliche Schadenshöhe oder überhaupt nichts übernimmt.

