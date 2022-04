DeLorean: Auto-Ikone aus Zurück in die Zukunft wird neu aufgelegt

Beim Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" verzückte der DeLorean DMC-12 Auto- und Zeitreise-Fans. Bald kehrt das kultige Gefährt als moderne Fassung zurück.

Für viele Fans der Film-Trilogie "Zurück in die Zukunft" wird ein Traum Realität: Der DeLorean DMC-12 erlebt eine Wiedergeburt und wird 2022 als Elektroauto zurück auf der Bildfläche erscheinen! Die DeLorean Motor Company veröffentlichte ein Teaserbild, das einen Blick auf die Heckpartie des neu entwickelten DeLorean preisgibt. Er macht Geschmack auf die Reinkarnation des legendären Filmautos, das in den 80er und 90er-Jahren über die Kino-Leinwände rauschte.

Neuer DeLorean: E-Motor und Flügeltüren an Bord der Wiedergeburt

Für Marty McFly und "Doc" Brown war das Kultgefährt auf Basis eines in Großbritannien gebauten Serienmodells das Einstiegstor für abenteuerliche Reisen durch Raum und Zeit. Einen Flux-Kondensator (mobilen Atomreaktor) dürfte die moderne DeLorean-Fassung kaum an Bord haben - und auch die kantige Edelstahl-Karosserie dürfte aus Gewichtsgründen der Vergangenheit angehören.

Film-Ikone und Zeitmaschine: der DeLorean DMC-12.

Dafür können wir davon ausgehen, dass weder auf Flügeltüren verzichtet wird, noch das Erscheinungsbild des DeLorean 2022 grundlegend verändert. Schließlich möchte die DeLorean Motor Company ihr Projekt als Hommage an den legendären Vorreiter verstanden wissen. Was den Antrieb betrifft, war der Wagen schon damals seiner Zeit voraus: Es handelte sich um einen Plug-in-Hybriden, der sowohl mit Sprit als auch elektrischer Energie vorankommt.

Wie die Automobilwoche kürzlich erklärte, soll die Kraftzufuhr des DeLorean ein Akku mit einer erstaunlichen Kapazität von 160 kWh liefern.

DeLorean 2022: Legendäres Filmauto wird im Sommer vorgestellt

Noch in diesem Sommer will das neu gegründete Unternehmen mit Sitz in Houston das fertige Serienmodell präsentieren, es wird die Bezeichnung DeLorean EVolved tragen. Interessanterweise ist mit Italdesign auch die Schmiede von Designikone Giorgetto Giugiaro an Bord - und wie beim Urmodell für die Formgebung zuständig.

Die damalige Produktion fand übrigens nicht in den USA statt, sondern in Nordirland. Das dortige DMC-Werk in Belfast wurde nahezu komplett durch Zuwendungen der britischen Regierung finanziert. Dem alten DeLorean der zwischenzeitlich stillgelegten Marke DMC war in Sachen Verkaufszahlen kein großer Erfolg beschienen: Qualitäts- und Zahlungsprobleme sorgten bereits vor Einsetzen des kommerziellen Filmerfolges für einen schleichenden Niedergang.