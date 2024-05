Diese deutsche Stadt verteuert Parkausweise deutlich - es trifft vor allem große Autos

Anwohnerparken wird teurer. Eine Stadt will jetzt sogar die Gebühren nach Länge und Breite des Autos berechnen. Alle Informationen dazu finden Sie in diesem Artikel.

Wer ein Auto hat, aber keine Garage oder keinen Stellplatz, stellt sein Fahrzeug einfach auf der Straße ab. Was bislang eher günstig vonstattenging, kann künftig teurer werden. Denn eine Stadt will jetzt ihre Gebühren für Parkausweise neu berechnen. Und zwar mit den Maßen des Fahrzeugs. Welche Stadt zu dieser besonderen Parkmaßnahme greift und welche Autos besonders betroffen sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Übrigens: In Paris zahlen SUVs bald deutlich mehr Parkgebühren als andere PKW.

Parkausweis: Neuberechnung der Gebühren nach Fahrzeugmaßen

In der pfälzischen Großstadt Koblenz soll es die neue Gebührenverordnung für Parkausweise bald geben. Und zwar bereits ab März 2024. Bisher waren die Parkausweise in Koblenz für Anwohnerinnen und Anwohner recht günstig. 30,70 Euro zahlten diejenigen, die ihr Auto mit einem Parkausweis abstellten. Nun soll es aber teurer werden.

Wie aus einer Pressemitteilung der Stadt Koblenz von Anfang Februar 2024 hervorgeht, berechnet sich die Gebühr künftig nicht mehr pro Fahrzeug, sondern berücksichtigt auch die Maße. Maßgeblich hierfür sind die Länge und Breite des Fahrzeugs (in Metern), die im Fahrzeugschein eingetragen sind. Anbauten wie Fahrradträger oder Ähnliches werden nicht berücksichtigt. Diese Maße werden dann mit dem Jahresgrundbetrag von 23,40 Euro multipliziert. Mindestens müssen jedoch 100 Euro pro Ausweis bezahlt werden.

Parkausweise in Koblenz: Gebühren für SUVs besonders hoch

Folglich wird es für größere beziehungsweise breitere Autos in Koblenz, die einen Anwohnerparkausweis brauchen, teurer. Als Beispiel führt die Stadt dafür in ihrer Mitteilung folgende Preise auf:

Ein Smart fortwo zahlt künftig 104,87 Euro im Jahr für den Parkausweis .

. Wer einen Golf 7 hat, muss bald 179,12 Euro jährlich für den Ausweis bezahlen.

7 hat, muss bald 179,12 Euro jährlich für den Ausweis bezahlen. Für SUVs wird es besonders teuer: Denn für einen VW Tiguan werden ab März 2024 196,23 Euro im Jahr für den Parkausweis fällig.

