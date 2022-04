Jahrgang 2014 bis 2018

11.04.2022

Der Nissan Pulsar im Langzeit-Check

Besuch in der Boxengasse: Vom Pulsar hat Nissan auch sportive Sonderausführungen gebaut.

Kennen Sie den VW Golf oder den Opel Astra? Klar! Ford Focus und Hyundai i30 oder Renault Mégane auch. Aber was ist mit dem Pulsar? Dem was? So hieß Nissans Kompaktmodell, gebraucht gibt es ihn noch.

Mit dem Pulsar veranstaltete Nissan ein bis dato letztes Intermezzo in der Golf-Klasse. Das typische Kompaktklassemodell war nur vier Jahre am Markt, aber mit innovativer Sicherheitstechnik ausgestattet. Bei der Hauptuntersuchung (HU) legt das Auto leider oft nur eine durchwachsene Vorstellung hin. Modellhistorie: Der Pulsar kam im Herbst 2014 in den Handel und wurde schon 2018 wieder aus den Showrooms genommen, als die Produktion auslief.

4,39 m x 1,77 m x 1,52 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 385 l bis 1395 l. Stärken: Der Pulsar wurde serienmäßig mit einem Notbremssystem bestückt, ein Kamerasystem für die 360-Grad-Überwachung der Fahrzeugumgebung ließ sich als Extra ordern. Der ADAC attestierte dem Kompakten zudem einen kurzen Bremsweg. Bei der HU schneiden laut " Auto Bild Tüv Report 2022" die Antriebswellen sowie große Teile der Lenkanlage vorbildlich ab, Bremsleitungen und -schläuche werden so gut wie nie beanstandet.

Benziner ( mit Frontantrieb): 85 kW/115 PS und 140 kW/190 PS; Diesel ( mit Frontantrieb): 81 kW/110 PS. Marktpreise (laut "DAT Marktspiegel" der Deutschen Automobil Treuhand mit jeweils statistisch erwartbaren Kilometern):

- Pulsar 1.2 DIG-T Visia (2015); 85 kW/115 PS (Vierzylinder); 79.000 Kilometer; 8075 Euro. — Pulsar 1.6 DIG-T Tekna (2016); 14 kW/190 PS (Vierzylinder); 69.000 Kilometer; 13 750 Euro. — Pulsar N-Connecta 1.5 dCi (2018); 81 kW/110 PS (Vierzylinder); 70.000 Kilometer; 14 150 Euro. © dpa-infocom, dpa:220411-99-883245/2 (dpa)

