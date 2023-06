Das kostet der neue elektrische Opel Astra

Der Opel Astra biegt auf die Electric Avenue ein: Denn noch vor den Sommerferien kommt der Kompakte auch rein elektrisch, und ein größerer Bruder folgt auch bald nach.

Opel macht den nächsten Schritt auf dem Weg zum elektrischen Vollsortimenter und bringt auch den Astra mit Stecker in den Handel. Die Akku-Version des Kompakten startet noch in diesem Monat und soll laut Hersteller mindestens 45 060 Euro kosten. Für Raten ab 399 Euro monatlich ist er auch zu leasen. Nach den Sommerferien wird er als erstes E-Auto aus deutscher Produktion auch als Kombi angeboten.

Der im Design zur normalen Version nahezu unveränderte Fünftürer bekommt eine Batterie von 54 kWh, die eine Reichweite von bis zu 418 Kilometern ermöglichen soll. Sie speist einen Motor mit 115 kW/156 PS an der Vorderachse, der den Astra mit bis zu 270 Nm in 9,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Abgeregelt wird der Astra Electric erst bei 170 km/h.

Ist der Akku leer, wird die Batterie mit 11 kW am Wechselstrom und mit bis zu 100 kW am Gleichstrom geladen. Das reicht laut Opel für die ersten 80 Prozent in einer knappen halben Stunde.

(dpa)