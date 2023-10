Neues Modell X

Zeekr will die elektrische Kompaktklasse erobern

Nur wenige Monate nach dem 001 bringt Zeekr jetzt hierzulande den X in Stellung. So nehmen die Chinesen ihre Konkurrenten geschickt in die Zange.

Der chinesische Autohersteller Zeekr lanciert sein zweites Modell in Deutschland: Das neue Kompaktmodell X zielt zu Preisen ab 44 990 Euro auf die elektrischen Einstiegsmodelle von Mercedes, BMW & Co, während das schon seit einigen Monaten verfügbare Modell 001 gegen Autos wie den Mercedes EQS oder den Porsche Panamera antritt. Beim X handelt es sich dem Hersteller zufolge um einen eleganten Crossover von 4,43 Metern Länge mit fünf Plätzen, 362 Liter fassendem Kofferraum und zweitem Gepäckabteil im Bug. Das neue Modell teilt sich seine Skateboard-Plattform mit Konzernmodellen wie dem Smart #1 und dem kommenden Volvo EX30. Beschleunigung wie im Sportwagen Den Antrieb übernimmt wahlweise ein Heckmotor mit 200 kW/272 PS oder je ein Motor pro Achse, die zusammen auf 315 kW/428 PS kommen und eine Beschleunigung wie im Sportwagen ermöglichen. So sprintet der bis zu 180 km/h schnelle Zeekr X aus dem Stand in 3,8 Sekunden auf Tempo 100. Die Energie dafür liefert ein Akku mit 69 kWh, der mit bis zu 150 kW geladen werden kann und für bestenfalls 445 Norm-Kilometer reicht, so Zeekr weiter. Viel Elektronik und pfiffige Details Wie viele chinesische Newcomer setzt auch Zeekr auf den Reiz der Elektronik und stattet den X entsprechend üppig aus: mit Head-up-Display, riesigem Touchscreen und einer Kamera, die das parkende Fahrzeug überwacht. Es gibt aber auch konventionelle Kleinigkeiten mit Pfiff: Auf Fingerdruck poppt beispielsweise aus der Mittelkonsole ein Haken heraus, an dem etwa eine Tasche aufgehängt werden kann, um Ordnung im Fußraum zu schaffen. (dpa)

