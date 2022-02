Das doppelte Lottchen: Was den neuen Mazda 2 ausmacht

Warum es den Mazda2 jetzt zwei Mal gibt – und was Toyota damit zu tun hat. Wir stellen den Wagen kurz vor.

Was Mazda und Goethe gemeinsam haben? Der Dichterfürst lässt die Hexe bei Faust deklamieren: „Du musst verstehn! Aus Eins mach’ Zehn, und Zwei lass gehn, und Drei mach’ gleich, so bist Du reich!“

Bei den Japanern heißt es jetzt: „Aus Zwei mach Zwei, und Zwei mach gleich!“ Denn vom neuen City-Flitzer Mazda2 gibt es jetzt gleich zwei Modelle – allerdings mit unterschiedlichen Karosserien. Den herkömmlichen Mazda2 mit dem Kodo-Design und den Mazda2 Hybrid, der nicht nur verdächtig nach Toyota Yaris aussieht, sondern tatsächlich auch einer ist. Nur die Markenlogos und die Typbezeichnungen werden ausgetauscht.

Derartige Deals sind nicht ungewöhnlich

Etikettenschwindel bei Mazda? Keineswegs. In der Autoindustrie sind solche Deals alles andere als ungewöhnlich, weil beide Partner davon profitieren: Toyota, weil damit ordentlich Geld verdient wird. Und Mazda, weil die Autobauer damit eine Technologie einkaufen, die beim Einhalten der immer strenger werdenden CO2-Flotten-Vorgaben helfen kann.

Also gibt es jetzt zwei Mazda2. Beide rollen im Frühjahr zu den Händlern. Die voll hybride Variante wird von einem Dreizylinder-Turbobenziner mit 93 PS angetrieben. Außerdem verfügt sie über zwei E-Motoren. Einer greift mit seinen 80 PS direkt an der Vorderachse an, ein anderes Aggregat fungiert als Generator, der den Ladezustand der Hochvoltbatterie konstant halten soll. Beim Fahren dürfte man davon eher wenig merken.

Außer dass der Mazda-Toyota lautlos („zoom zoom…“) und im Elektromodus anfährt. Dabei werden Benzin, CO2 und Stickoxide gespart. Im Normalbetrieb arbeiten die Aggregate Hand in Hand - der Verbrauch soll bei geringen vier Litern liegen.

Der Mazda2 Hybrid sieht nicht nur nicht aus wie ein Mazda2- auch die Fahrzeug-Dimensionen sind bei dieser japanisch-japanischen Koproduktion etwa anders. Der Toyota-Mazda ist um 13 Zentimeter kürzer, und 1,5 Zentimeter flacher. Dafür ist er leicht in die Breite gegangen - um sechs Zentimeter und nähert sich von der Form her eher einer Knutschkugel an. Im Passagierraum dürfte man den Unterschied nicht allzu stark merken, denn beim Radstand fehlt es nur um einen Zentimeter.

Technische Daten: Mazda2 Hybrid

Systemleistung 85 kW,116 PS

Drehmoment 169 Nm

Länge/B./H. 3,94/1,75/1,50 m

Kofferraum 286 Liter

0 – 100 km/h 9,7 s

Spitze 175 km/h

Normverbrauch 4,0 - 3,8 l Super

CO 2 -Ausstoß 93 - 87 g/km

-Ausstoß 93 - 87 g/km Preis ab 27.670 Euro

Aus zwei mach zwei – diese Formel dürfte die angestammte Mazda-klientel ziemlich verwirren. Auch stellt sich die Frage, warum man sich die Kopie und nicht das Original kaufen soll. Also Yaris statt Mazda2 Hybrid. Aber das muss jeder Kunde selbst entscheiden.

Sicher ist: Der Mazda2 Hybrid ist ein ausgereiftes Auto auf der Höhe der Zeit. Der geringe Verbrauch und das flotte Fahrverhalten dürften die Käufer überzeugen.