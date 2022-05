Umweltverbände warnen vor höheren Kaufprämien für E-Autos

Umweltverbände warnen davor, höhere und längere Kaufprämien für Elektroautos einzuführen. "Statt wieder einseitig Steuergeld für den Kauf von immer mehr Autos zu investieren, muss das Geld in eine neue Mobilität mit weniger Autos investiert werden", sagte der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Olaf Bandt, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag. Auch Greenpeace sprach sich gegen ein "sündteures Geschenk für die Autoindustrie" aus, das für den Klimaschutz aber so gut wie nichts bringe.

Bericht: Prämie für E-Autos soll drastisch steigen

Hintergrund sind die angeblichen Pläne von Verkehrsminister Volker Wissing ( FDP), wonach die Kaufprämie für reine E-Autos bis ins Jahr 2027 verlängert und zusätzlich deutlich hochgeschraubt werden soll. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet. Laut Bericht soll der Bonus vom Staat für Fahrzeuge bis 40.000 Euro von 6000 Euro auf 10.800 Euro angehoben werden. Dazu komme dann noch der Herstellerzuschuss von 3000 Euro. Auch teurere E-Autos bis 60.000 Euro sollen höher bezuschusst werden, so der Bericht.

Auch soll es eine neue Art der Abwrackprämie geben: Wer ab dem zweiten Halbjahr 2023 noch die volle Förderung für ein neues E-Auto möchte, muss ein mindestens elf Jahre altes Verbrennerauto verschrotten müssen. Derzeit gibt es für den Kauf eines reinen E-Autos 9000 Euro und für Plug-in-Hybride bis zu 6750 Euro. Geht es nach der Bundesregierung, sollen bis 2030 mindestens 15 vollelektrische Autos unterwegs sein. Ziel der Ampel-Koalition sind mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw bis 2030.

Verkehrsministerium äußerte sich noch nicht zu Berichten

Aus dem Verkehrsministerium war am Montag noch nichts zu den Berichten zu hören. Eine Sprecherin verwies gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) auf laufende regierungsinterne Abstimmungen. Wie das Handelsblatt berichtet, entstammen die Pläne einem Regierungsgutachten, in dem Forschungsinstitute einen Entwurf des geplanten Klimaschutzsofortprogramms der Bundesregierung bewertet haben.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP strebt eine Neuausrichtung der Förderung von Elektroautos an. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sie für die Zeit ab 2023 angekündigt. Zukünftig sollen nur noch Autos gefördert werden, die "nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt" haben. So steht es im Koalitionsvertrag. Mit einbezogen werden sollen hier der elektrische Fahranteil und die elektrische Mindestreichweite. Länger als über das Jahr 2025 hinweg seien die Förderungen laut Koalitionsvertrag nicht nötig.