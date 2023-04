TSG Hoffenheim will Erfolgsserie gegen Köln fortsetzen

Die TSG 1899 Hoffenheim möchte ihre Erfolgsserie von vier ungeschlagenen Spielen in der Fußball-Bundesliga gegen den 1.

FC Köln ausbauen. Mit einem Sieg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) würde das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Tabelle am Rivalen vorbeiziehen und sich weiter Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen. Die Bilanz spricht klar für die TSG, die keines der vergangenen 13 Duelle mit den Rheinländern verloren hat. Die letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2015.

(dpa)