Schalke verpflichtet Tempelmann: Vertrag bis 2026

Der Wechsel von Lino Tempelmann vom SC Freiburg zum FC Schalke ist perfekt.

Wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte, unterschrieb der in den vergangenen beiden Jahren an den 1. FC Nürnberg verliehene Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2026. Über die Modalitäten des Wechsels vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Laut Medienberichten soll die Transfersumme bei 400 000 Euro liegen. Der 24 Jahre alte ehemalige U20-Nationalspieler lief für den SC Freiburg elfmal in der Bundesliga auf und absolvierte für die Nürnberger 62 Spiele.

"Lino erfüllt mit seinem Profil die zentralen Faktoren, die wir uns bei einem Achter wünschen. Wir konnten also einen wirklich spannenden Spieler – trotz Konkurrenz aus der Bundesliga – für Schalke 04 gewinnen", sagte Sportdirektor André Hechelmann.

Tempelmann ist nach Ron Schallenberg (SC Paderborn), Bryan Lasme (Arminia Bielefeld), Marius Müller (FC Luzern) und Paul Seguin (1. FC Union Berlin) der fünfte Neuzugang der Schalker, die sich derzeit in Mittersill (Österreich) auf die neue Saison vorbereiten. Er soll die Lücke schließen, die Rodrigo Zalazar mit seinem angeblich bevorstehenden Wechsel zum portugiesischen Europapokalteilnehmer SC Braga verursachen würde. Der Transfer des uruguayischen Nationalspielers für rund sechs Millionen Euro steht dem Vernehmen nach kurz bevor.

(dpa)