2:3 in Düsseldorf: KSC verliert in der Nachspielzeit

Mit der allerletzten Aktion hat Fußball-Zweitligist Karlsruher SC im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag noch eine Niederlage kassiert.

Jordy de Wijs traf in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (1:1) für die Gastgeber, die als Tabellensechster weiter in Lauerstellung auf den Relegationsrang drei liegen. Der KSC hat vier Spieltage vor Schluss zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und den Ligaverbleib so gut wie sicher, kassierte aber die zweite Pleite nacheinander.

Vor 25 408 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena trafen Kristoffer Peterson (33.) und der Ex-Karlsruher Matthias Zimmermann (72.) zweimal zum Düsseldorfer Ausgleich. Mikkel Kaufmann (28.) und Philip Heise (66.) hatten den KSC jeweils in Führung gebracht.

Die Badener profitierten beim 1:0 von einem schweren Fehler des Fortuna-Keepers Florian Kastenmeier, der Kaufmanns Schuss von der Strafraumlinie durchrutschen ließ. Der Ausgleich der Fortuna ließ nicht lange auf sich warten. Peterson überlistete Karlsruhes jungen Schlussmann Max Weiß, der den angeschlagenen Marius Gersbeck vertrat, aus spitzem Winkel. Die Gastgeber kamen im ersten Abschnitt zu weiteren guten Möglichkeiten durch Daniel Ginczek, Dawid Kownacki und Emmanuel Iyoha.

Doch auch Karlsruhe blieb gefährlich und kam durch Heises Nachschuss im Anschluss eines Freistoßes zum 2:1, ehe dem gebürtigen Karlsruher Zimmermann der Ausgleich gelang. Verteidiger de Wijs traf dann mit seinem ersten Saisontor noch zum 3:2 für Düsseldorf.

