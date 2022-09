Eichner sieht das Momentum beim Karlsruher SC

Obwohl der Karlsruher SC in der 2.

Fußball-Bundesliga zuletzt zwei Mal nacheinander sieglos blieb, vertraut Trainer Christian Eichner seiner Stammformation. "Das ist jetzt ein Moment, wo sich eine Mannschaft gefühlt gefunden hat, wo Abläufe stimmen", sagte der Coach einen Tag vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Beim Spiel beim Tabellenvorletzten, das der Coach als ausgeglichen einschätzt, wird Lucas Cueto wegen einer (Achillessehnenreizung) fehlen. Lazar Mirkovic wird ihn im Kader ersetzen.

Noch mehr frohlocken lässt Karlsruhes Trainer allerdings die Aussicht auf die Wochen nach der bevorstehenden Länderspielpause. "Extrem viele Spieler sind wieder zurückgekommen. Wir hatten diese Woche 24, 25 Spieler im Training", erklärte Eichner.

Die beiden Innenverteidiger Christoph Kobald und Florian Ballas seien seit vier Wochen wieder zurück und Daniel O'Shaughnessy und Felix Irorere stießen vor vor wenigen Tagen dazu. Die beiden Testspiele in der Länderspielpause gegen den FC Winterthur am kommenden Mittwoch und den 1. FSV Mainz am darauffolgenden Donnerstag sollen dem Trainerteam wertvollen Aufschluss über deren Belastbarkeit geben.

(dpa)