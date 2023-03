"Geil": Heidenheim findet Gefallen am Aufstiegsrennen

Nach dem 1:0 (1:0) über Spitzenreiter SV Darmstadt 98 kommen sie beim 1.

FC Heidenheim um das Thema Aufstieg nicht mehr drumherum. "Dass wir jetzt so einen Vorsprung auf den vierten Platz haben, ist natürlich geil", sagte Offensivmann Jan-Niklas Beste, nachdem er die Schwaben im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag in der 89. Minute zum Sieg geschossen hatte. Die drittplatzierten Heidenheimer vergrößerten ihren Vorsprung auf den Tabellenvierten SC Paderborn dadurch auf sieben Punkte.

Bei noch elf ausstehenden Saisonspielen sind die Chancen des FCH, bis zum Schluss im Rennen um den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg dabei zu bleiben, erheblich gestiegen. "Wir waren schon einmal knapp davor: in der Relegation gegen Werder Bremen", sagte Trainer Frank Schmidt bei Sport1 rückblickend auf die K.o.-Spiele in der Saison 2019/2020, in denen sein Team knapp den Kürzeren gezogen hatte. "Es wäre unvorstellbar, wenn es uns jetzt hier in Heidenheim gelingen sollte. Wir sind zwar Dritter, aber wir sollten uns nicht kleiner machen und uns vom Kopf her nicht beschränken", so der Coach weiter.

"Auf der anderen Seite bringen wird genug Demut mit, um zu wissen, dass es in der Liga auch ganz schnell in die andere Richtung gehen kann", sagte Schmidt in seiner gewohnt zurückhaltenden Art. Kommenden Samstag gastiert Heidenheim bei Fortuna Düsseldorf.

