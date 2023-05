Heidenheim kann erstmals in Fußball-Bundesliga aufsteigen

Der 1.

FC Heidenheim kann am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) den erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Mit einem Sieg beim SSV Jahn Regensburg am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison hätte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den größten Erfolg der Vereinsgeschichte sicher.

Ansonsten ist Heidenheim für den direkten Aufstieg auf einen Patzer des Hamburger SV beim SV Sandhausen angewiesen. Momentan liegt Heidenheim einen Punkt vor dem HSV und hat das bessere Torverhältnis. Sollte der Club von der Ostalb auf den dritten Rang abrutschen, gäbe es eine weitere Aufstiegschance in der Relegation.

(dpa)