Heidenheim nähert sich dem Aufstieg - Sandhausen abgestiegen

Der 1.

FC Heidenheim hat einen weiteren Schritt zum erstmaligen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht, der SV Sandhausen steht vorzeitig als Absteiger in die dritte Liga fest. Die Heidenheimer gewannen das Baden-Württemberg-Duell der beiden Zweitligisten am Samstag verdient mit 1:0 (0:0) und verteidigten den zweiten Tabellenplatz. Sollte der Hamburger SV im Spätspiel (20.30 Uhr/Sky) gegen Greuther Fürth verlieren, wäre der Aufstieg der Schwaben schon vor dem letzten Spieltag perfekt. Jan-Niklas Beste traf vor 15.000 Zuschauern in der 68. Minute zum Sieg des FCH.

Sandhausen hat als Tabellenletzter keine Chance mehr auf den Ligaverbleib. Da Arminia Bielefeld im Parallelspiel gegen den SC Paderborn (2:2) punktete, hätte dem Team von Interimscoach Gerhard Kleppinger selbst ein Sieg in Heidenheim kaum noch etwas gebracht.

In einer über weite Strecken zähen ersten Halbzeit vergaben Denis Thomalla (11./36.) und Marnon Busch (38.) die besten Chancen der Gastgeber. Für den offensiv insgesamt extrem harmlosen SVS traf Alexander Esswein fünf Minuten vor der Pause nur den Pfosten. Im zweiten Durchgang erhöhte Heidenheim weiter den Druck. Beste erzielte per Flachschuss sein elftes Saisontor und sorgte damit für die Entscheidung.

