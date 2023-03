St. Pauli stellt in Sandhausen Clubrekord auf

Mit dem beeindruckenden achten Sieg in Serie hat der FC St.

Pauli einen Vereinsrekord aufgestellt und die Abstiegssorgen des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga vergrößert. Die Hamburger gewannen am Sonntag beim Schlusslicht auch in der Höhe verdient mit 5:0 (4:0) und kletterten auf den fünften Platz in der Tabelle.

Beinahe ohne Gegenwehr erzielten Manolis Saliakas (19. Minute), Lukas Daschner (24.), Oladapo Afolayan (25.) und Jackson Irvine (45./88.) vor 7 642 Zuschauern die Treffer für das Team von Coach Fabian Hürzeler, der seit seinem Amtsantritt noch keinen Punktverlust hinnehmen musste. Bei den Hausherren, die nach dem Platzverweis gegen Alexander Esswein ab der 45. Minute auch noch in Unterzahl agieren mussten, ist der Effekt des Trainerwechsels verpufft. Unter Tomas Oral durfte der erschreckend schwach auftretende SVS noch keinen Sieg bejubeln. Der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz beträgt inzwischen vier Zähler.

Schon vor dem Führungstor von Saliakas übte der Kiez-Club großen Druck aus. Bei der Belohnung profitierte der Grieche davon, dass der später verletzt ausgewechselte Erik Zenga den Ball unhaltbar abfälschte. Daschner und Afolayan legten binnen 100 Sekunden zwei Treffer nach. Irvine erhöhte unmittelbar nach der Roten Karte. Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste das Spiel. Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit legte Irvine noch einmal nach. Und nur dank Keeper Patrick Drewes fiel die Pleite des SVS nicht noch deutlicher aus.

(dpa)