Im Aufstiegsfall: Heidenheim plant Party am Pfingstmontag

Für den Fall des erstmaligen Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga plant der 1.

FC Heidenheim eine große Party im heimischen Stadion am Pfingstmontag. Die Voith-Arena werde dann ab 13.00 Uhr für Fans geöffnet, teilte der Club am Mittwoch mit. Die Heidenheimer gehen als Tabellenzweiter in die Partie am letzten Saison-Spieltag bei Jahn Regensburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Mit einem Sieg hätten sie den Aufstieg sicher. Andernfalls könnten sie noch auf den Relegationsrang drei abrutschen.

(dpa)