Jung verlängert Vertrag beim Karlsruher SC

Sebastian Jung und der Karlsruher SC setzen ihre Zusammenarbeit fort.

Der 33 Jahre alte Rechtsverteidiger habe seinen auslaufenden Vertrag verlängert, wie die Nordbadener am Donnerstag mitteilten. "Da wir im Sommer einiges an Erfahrung im Kader kompensieren müssen, wird Sebastian auch in Bezug auf die Teamhierarchie und die Führung der jungen Spieler eine wichtige Rolle zukommen", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des KSC. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers machte der Club keine Angaben.

(dpa)