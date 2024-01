Kapitän Gondorf erwägt weitere Saison beim Karlsruher SC

Kapitän Jerôme Gondorf erwägt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC noch einmal zu verlängern.

"Das Bestreben ist da, dass ich noch ein Jahr mache", sagte der defensive Mittelfeldspieler den "Badischen Neuesten Nachrichten" (Donnerstag). Man müsse bei der Entscheidung aber "viele Dinge abwägen und sich auch selbst reflektieren", erklärte der 35-Jährige. "Inwieweit kann man noch helfen? Schaffe ich noch 30, 32 Spiele von Beginn an?"

Der gebürtige Karlsruher Gondorf war 2020 vom SC Freiburg zu seinem Heimatverein in den Wildpark zurückgekehrt. In der laufenden Saison bestritt er bislang 15 Pflichtspiele für den KSC. Womöglich bekommt der Routinier in der Rückrunde aber Konkurrenz. Medienberichten zufolge sind die Karlsruher an Defensiv-Allrounder Nicolai Rapp vom Bundesligisten Werder Bremen interessiert.

