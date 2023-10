Kapitän Gondorf fehlt Karlsruher SC bei St. Pauli

Kapitän Jérôme Gondorf steht für das Auswärtsspiel beim FC St.

Pauli am Samstag (13.00 Uhr/Sky) nicht im Kader des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Der Mittelfeldspieler werde krankheitsbedingt ausfallen und nicht mit nach Hamburg reisen, teilte der Verein auf der Online-Plattform X, die bislang unter dem Namen Twitter bekannt war, am Freitag mit.

Bereits am Donnerstag hatte Karlsruhes Trainer Christian Eichner angekündigt, dass die Chancen für Gondorfs Einsatz bei 50:50 stünden. Die Badener hatten am vergangenen Sonntag ihre Sieglos-Serie in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 3:0 gegen den FC Schalke 04 beendet.

(dpa)