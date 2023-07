Karlsruher SC holt Abwehrspieler Bormuth zurück

Abwehrspieler Robin Bormuth kehrt zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück.

Das gaben die Badener, die sich aktuell im Trainingslager im österreichischen Neukirchen am Großvenediger aufhalten, am Mittwoch bekannt. Bormuth trug bereits von August 2020 bis Juni 2022 das KSC-Trikot. Zuletzt war er vom SC Paderborn an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

"Er vereint Kopfballstärke mit einer gewissen Geschwindigkeit und Erfahrung. Er kennt den Verein und war bis vor seiner Verletzung ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Jetzt geht das Kapitel mit ihm weiter", sagte KSC-Trainer Christian Eichner über den 27-Jährigen.

Bormuths Vertrag in Paderborn lief noch bis zum 30. Juni 2024. In Karlsruhe unterschrieb er nun einen Kontrakt über zwei Jahre. Womöglich kommt der Verteidiger schon im Testspiel des KSC gegen den zypriotischen Club AEZ Zakakiou am Donnerstag (17.30 Uhr) zum Einsatz.

