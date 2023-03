Knöchelfraktur: Karlsruher SC wochenlang ohne Breithaupt

Der Karlsruher SC muss für längere Zeit ohne seinen zentralen Mittelfeldspieler Tim Breithaupt auskommen.

Der U20-Nationalspieler hat sich im Training eine Fraktur im rechten Innenknöchel zugezogen, teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Breithaupt wurde bereits operiert und fällt sechs bis acht Wochen aus. "Ich glaube, er ist noch nie ausgefallen, außer einmal wegen einer Sperre. Das tut schon ein bisschen weh", sagte Co-Trainer Zlatan Bajramovic vor dem Spiel beim FC Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).

Nach drei Siegen in Serie fährt der KSC mit Selbstvertrauen nach Rostock. Dennoch warnte Bajramovic, der bei der Pressekonferenz am Freitag den an einem grippalen Infekt leidenden KSC-Chefcoach Christian Eichner vertrat, vor den Hanseaten und deren Fans. "Ich habe es noch nie lauter erlebt als in Rostock", sagte der 43-Jährige. Zudem sei Rostock momentan wie ein angeschlagener Boxer: "Immer gefährlich."

Allerdings hat der FC Hansa nach den Fan-Ausschreitungen beim Auswärtsspiel beim FC St. Pauli für den Rest der Saison Choreografien auf den Tribünen des Ostseestadions verboten. Bei den Ausschreitungen am vergangenen Sonntag in Hamburg waren zwei Menschen verletzt worden.

(dpa)