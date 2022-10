Karlsruhes Leon Jensen fällt mit Schulterverletzung aus

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC muss vorerst auf Mittelfeldspieler Leon Jensen verzichten.

Der 25-Jährige hat sich am Sonntag im Zweitligaspiel bei Hannover 96 (0:1) eine Schultereckgelenksprengung zugezogen, wie der Verein am Montag mitteilte. Einer Operation muss er sich nicht unterziehen, die Verletzung wird konservativ behandelt.

Jensen stand am Sonntag nach einem Kreuzbandriss und zwei Knieoperationen zum ersten Mal überhaupt in der KSC-Startelf. In der elften Minute prallte er im Mittelfeld mit Hannovers Max Besuschkow zusammen. Dabei zog er sich nicht nur eine Platzwunde zu, sondern prallte auch auf die linke Schulter und musste letztendlich nach knapp 20 Minuten ausgewechselt werden.

(dpa)