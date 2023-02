Kleindienst trifft vier Mal: Heidenheim schlägt Nürnberg

Auch dank eines Viererpacks von Angreifer Tim Kleindienst klettert der 1.

FC Heidenheim wieder zurück auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 27-Jährige erzielte am Sonntag beim 5:0 (3:0) gegen den 1. FC Nürnberg die ersten vier Treffer seiner Mannschaft (19./23./39./81.). Damit traf Kleindienst in den nun zurückliegenden sechs Partien gegen den ab der 33. Minute personell dezimierten "Club" zehnmal. Den Schlusspunkt setzte Marnon Busch (86.).

In der Tabelle überholten die Heidenheimer wieder den SC Paderborn, der am Freitag vorgelegt hatte. Die Franken haben nach 21 Spieltagen weiter Abstiegssorgen. Der Vorsprung auf Platz 16 beträgt lediglich zwei Zähler.

Schon nach 19 Minuten war Kleindienst zum ersten Mal zur Stelle, weil Jan Gyamerah unglücklich klärte. Auch bei seinem zweiten Treffer profitierte der Stürmer von einem individuellen Fehler. Diesmal patzte Jens Castrop und beim 3:0 wurde der Torjäger am langen Pfosten allein gelassen. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Nürnberger bereits in Unterzahl, nachdem Enrico Valentini nach einem Tritt gegen Jan-Niklas Beste die Rote Karte gesehen hatte.

Von den Gästen kam auch nach dem Seitenwechsel viel zu wenig. Die Heidenheimer verwalteten den Vorsprung, ehe Kleindienst noch einmal nachlegte. Direkt im Anschluss wurde er ausgewechselt. Aber der FCH hatte noch nicht genug, auch Busch nutzte einen Ballverlust der Nürnberger.

(dpa)