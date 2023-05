Kleppinger blendet Tabelle aus: Diekmeier fehlt weiter

Der SV Sandhausen könnte am Wochenende erstmals seit Anfang März wieder den letzten Tabellenplatz in der 2.

Fußball-Bundesliga verlassen, Interimstrainer Gerhard Kleppinger interessiert das aber nur am Rande. Er mache sich keinen Kopf über die Tabelle, sagte der 65-Jährige zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). "Ich weiß, dass wir Letzter sind. Aber ich weiß nicht, wie es davor aussieht. Wir gucken nur von Spiel zu Spiel."

Aus den bisherigen drei Partien unter Kleppinger holte der SVS sieben Punkte und kämpfte sich damit wieder an die Nichtabstiegsränge heran. Man wolle diesen "Flow" in die Partie in Braunschweig mitnehmen, sagte der Trainer-Routinier. Er erwarte eine "schwierige Aufgabe, aber auch eine lösbare". Die ebenfalls abstiegsgefährdete Eintracht hat 21 ihrer bislang 32 Punkte in dieser Saison zuhause geholt. Das sei "schon eine Hausnummer", so Kleppinger.

Kapitän Dennis Diekmeier fällt weiter verletzt aus, könnte nach Meinung des Trainers aber Mitte oder Ende kommender Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Auch Verteidiger Raphael Framberger steht in Braunschweig noch nicht zur Verfügung.

