KSC mit Defensivsorgen vor Auswärtsspiel in Sandhausen

Der Karlsruher SC hat vor der Partie beim SV Sandhausen Personalsorgen in der Defensive.

Neben Innenverteidiger Stephan Ambrosius, der wegen einer Gelb-Rot-Sperre am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) pausieren muss, plagt nun dessen Ersatzmann Christoph Kobald ein grippaler Infekt. "Da sieht es gerade nicht so gut aus", sagte Trainer Christian Eichner am Freitag. Daniel O'Shaughnessy, Florian Ballas und Felix Irorere wären Alternativen für den Österreicher. "Wenn er ausfallen sollte, dann wird ein anderer spielen. Und der wird seine Leistung bringen", ist der KSC-Coach überzeugt.

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Fürth in Unterzahl will der KSC beim rund 40 Kilometer entfernten Lokalrivalen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga nachlegen. "Wir brauchen wieder ein Eintauchen in die Welt des SV Sandhausen. Das ist nichts Neues. Aber wir werden auch unser fußballerisches Rüstzeug brauchen, um den Gegner in unsere Welt zu ziehen", meinte Eichner, der auf Alois Schwartz und damit auf seinen KSC-Vorgänger treffen wird. Die 2345 Gästekarten des KSC beim drei Punkte schlechteren Tabellenvorletzten sind bereits restlos vergriffen. Erwartet werden jedoch noch wesentlich mehr Karlsruher Fans.

(dpa)